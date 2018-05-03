Какашки цирковых животных в Таганроге изгадили городской парк 

Расположившийся в парке имени Горького в Таганроге цирк шапито сразу же стал собирать толпы местных жителей с детьми, которые охотно посещали его представления, оставляя немало положительных отзывов о его работе. Однако бдительные блогеры опубликовали в соцсетях данные, что и здесь не обошлось без казуса: выяснилось, что из мест, где находятся цирковые животные, торчат трубы. Шланги с естественными удобрениями ведут прямо на землю в парк. Как рассказал автор публикации, один из работников шапито не смог внятно ответить на вопрос, почему так происходит. «Мне посчастливилось пообщаться с самим потомком великого Франкони. На простой вопрос: „Что делают эти сливные трубы в объекте культурного наследия, парке им. Горького?“, последовал ответ „Не знаю“, „А вам какое дело?“, — рассказал блогер. Также он добавил, что ему посоветовали идти снимать на завод. По его мнению, все заслуги шапито можно перечеркнуть вот таким недостатком.