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Какашки цирковых животных в Таганроге изгадили городской парк
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Какашки цирковых животных в Таганроге изгадили городской парк 

Деловое сообщество 23 минуты назад
Фото: Деловое сообщество
Расположившийся в парке имени Горького в Таганроге цирк шапито сразу же стал собирать толпы местных жителей с детьми, которые охотно посещали его представления, оставляя немало положительных отзывов о его работе. Однако бдительные блогеры опубликовали в соцсетях данные, что и здесь не обошлось без казуса: выяснилось, что из мест, где находятся цирковые животные, торчат трубы. Шланги с естественными удобрениями ведут прямо на землю в парк. Как рассказал автор публикации, один из работников шапито не смог внятно ответить на вопрос, почему так происходит. «Мне посчастливилось пообщаться с самим потомком великого Франкони. На простой вопрос: „Что делают эти сливные трубы в объекте культурного наследия, парке им. Горького?“, последовал ответ „Не знаю“, „А вам какое дело?“, — рассказал блогер. Также он добавил, что ему посоветовали идти снимать на завод. По его мнению, все заслуги шапито можно перечеркнуть вот таким недостатком.
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