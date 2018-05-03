Силанов осмотрел неработающие фонтаны на Верхнем озере

Он поручил произвести их ремонт и запустить в работу.

Директор МКУ «Калининградская служба заказчика» Лариса Комракова доложила мэру, что один фонтан работает, но не должным образом.

«Он задуман как музыкальный. Не зря же этот объект не сдан полностью в эксплуатацию, он же не принят. Он не функционирует так, как должен функционировать, насосы стоят в воде», — прокомментировала Лариса Комракова.

Алексей Силанов, дал распоряжение разобраться с фонтанами и запустить их: «Стоять они не должны. Это должно работать. Если сделали фонтан, то надо приводить их в чувство», — отметил глава.

Фото: newkaliningrad.ru