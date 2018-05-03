В Киргизию из Италии привезли ковчег с мощами апостола Фомы

Епископ Бишкекский и Киргизстанский Даниил лично доставил из Италии ковчег с мощами святого апостола Фомы. По этому поводу в Свято-Воскресенском соборе Бишкека состоялось праздничное богослужение.

Встретить святыню собралось свыше тысячи человек. Люди приехали не только из пригорода столицы, но и из других регионов. После торжественной литургии и молебна прихожане имели возможность помолиться перед иконой и мощами.

— Мы приехали из Бостери всей нашей большой семьей, — рассказала Татьяна Игнатова . — Здесь наши дети, внуки, даже маленькую правнучку взяли. Мы люди глубоко верующие, поэтому не могли пропустить такое событие. С нетерпением будем ждать, когда мощи привезут в храм Каракола.

Святой апостол Фома считается небесным покровителем Средней Азии. «Путь его в Индию пролегал через земли этого региона, и известно, что ему удалось по пути посеять семена веры, — поясняет епископ Бишкекский и Киргизстанский Даниил. — Именно поэтому апостол Фома считается небесным покровителем азиатского мира. Таким образом христианство в Азию пришло на 1000 лет раньше, чем на Русь».

В городе Каламине (Индия), где апостол проповедовал и, согласно преданию, мученически погиб, находится его гробница. В настоящее время там воздвигнут собор, и место захоронения ученика Христа находится в самом центре этого сооружения. В 230 году мощи святого в серебряной урне перенесли в город Эдессу на юго-востоке современной Турции , а в XIII веке передали в один из храмов итальянского города Ортона

Реликвия считается очень редкой. Во всем мире всего несколько стран имеют у себя мощи святого апостола Фомы. Помимо итальянской Ортоны, они есть в Индии, Грузии Венгрии и на Афоне.

Как удалось узнать «РГ», епископ Даниил в течение нескольких лет добивался, чтобы священная для христиан реликвия не просто посетила Киргизию , но и осталась в стране навсегда. Переговоры с итальянским духовенством и властями велись как по линии Русской православной церкви , так и по дипломатическим каналам.

Храниться ковчег будет в Свято-Воскресенском кафедральном соборе. Реликвия также побывает во всех православных храмах не только Киргизии, но и других стран Центральной Азии.

"Апостол веры"

Согласно Евангелию от Иоанна, Фомы не было в момент явления Иисуса Христа другим апостолам. Узнав, что Иисус приходил к остальным своим ученикам, он сказал: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». Явившись апостолам вновь, Иисус предложил Фоме вложить палец в раны, после чего Фома уверовал и произнес: «Господь мой и Бог мой!» Отсюда родилось известное выражение «Фома неверующий», которое часто применяют к человеку, который в чем-либо сомневается или отрицает очевидное.

— Фому называют «апостолом веры» — в память о его сомнениях при встрече с воскресшим Господом Иисусом Христом и обретенной вере, — говорит епископ Бишкекский и Киргизстанский Даниил. — В современном мире безверия его пример, как никогда, актуален.