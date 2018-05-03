Из-за ремонтов ряд домов в центре Архангельска и в Соломбале останется без воды и тепла

Первый рабочий день после длинных праздников для некоторых архангелогородцев начался с отключений. Холодной воды сегодня не будет в пяти домах по адресам:

пр. Новгородский, 34;

ул. Серафимовича, 64, 66;

ул. Ярославская 46;

ул. Репина 14.

Ремонты на сетях ТГК-2 оставят без тепла всего четыре дома:

ул. Воскресенская, 9, 11;

ул. Логинова, 80;

ул. Приорова, 1.

Для проведения ремонтных работ на воздушных сетях с 9 до 17 часов электроснабжение отключат в Соломбале и в центре, а именно:

ул. Советская 19, 19/1, 21;

ул. Терехина 6/1, 6/2;

ул. Котласская, 10, 12, 14, 16;

ул. Северодвинская, 67, 69.