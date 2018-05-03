Из-за ремонтов ряд домов в центре Архангельска и в Соломбале останется без воды и тепла 

Первый рабочий день после длинных праздников для некоторых архангелогородцев начался с отключений. Холодной воды сегодня не будет в пяти домах по адресам:
пр. Новгородский, 34;
ул. Серафимовича, 64, 66;
ул. Ярославская 46;
ул. Репина 14.
Ремонты на сетях ТГК-2 оставят без тепла всего четыре дома:
ул. Воскресенская, 9, 11;
ул. Логинова, 80;
ул. Приорова, 1.
Для проведения ремонтных работ на воздушных сетях с 9 до 17 часов электроснабжение отключат в Соломбале и в центре, а именно:
ул. Советская 19, 19/1, 21;
ул. Терехина 6/1, 6/2;
ул. Р. Люксембург, 66, 68, 70;
ул. Котласская, 10, 12, 14, 16;
ул. Северодвинская, 67, 69.