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Фотофакт: лебеди в лучах заходящего солнца в Крыму
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Фотофакт: лебеди в лучах заходящего солнца в Крыму 

РИА Новости Крым 31 минуту назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. Фотокорреспондент РИА Новости Крым в последних лучах заходящего майского солнца запечатлел лебедей на озере Сасык-Сиваш по дороге Симферополь-Евпатория.
Закат на озере по дороге Симферополь-Евпатория, где круглогодично живут лебеди
За последние годы эти птицы стали одной из визитных карточек города, а само озеро в народе окрестили лебединым. По наблюдениям специалистов, пернатые привыкли получать корм от людей и уже вряд ли выживут в дикой природе. По словам орнитологов, общение с птицами показывает пример хорошего отношения к братьям нашим меньшим.
Закат на озере по дороге Симферополь-Евпатория, где круглогодично живут лебеди
На выходных у берега часто останавливаются машины, взрослые и дети с удовольствием кормят лебедей и фотографируются с птицами. Неподалеку от места кормления в озере для птиц установили специальную беседку.
Закат на озере по дороге Симферополь-Евпатория, где круглогодично живут лебеди
Как известно, у птиц существует гнездовой консерватизм, они возвращаются на место, где вывелись, туда же возвращаются их дети. Лиман Сасык-Сиваш после его зарастания водно-болотной растительностью стал удобным местом для гнездования гусеобразных, в том числе лебедей.
Закат на озере по дороге Симферополь-Евпатория, где круглогодично живут лебеди
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