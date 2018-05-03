Фотофакт: лебеди в лучах заходящего солнца в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ , 3 мая — РИА Новости Крым . Фотокорреспондент РИА Новости Крым в последних лучах заходящего майского солнца запечатлел лебедей на озере Сасык-Сиваш по дороге Симферополь-Евпатория.

Закат на озере по дороге Симферополь-Евпатория, где круглогодично живут лебеди

За последние годы эти птицы стали одной из визитных карточек города, а само озеро в народе окрестили лебединым. По наблюдениям специалистов, пернатые привыкли получать корм от людей и уже вряд ли выживут в дикой природе. По словам орнитологов, общение с птицами показывает пример хорошего отношения к братьям нашим меньшим.

Закат на озере по дороге Симферополь-Евпатория, где круглогодично живут лебеди

На выходных у берега часто останавливаются машины, взрослые и дети с удовольствием кормят лебедей и фотографируются с птицами. Неподалеку от места кормления в озере для птиц установили специальную беседку.

Закат на озере по дороге Симферополь-Евпатория, где круглогодично живут лебеди

Как известно, у птиц существует гнездовой консерватизм, они возвращаются на место, где вывелись, туда же возвращаются их дети. Лиман Сасык-Сиваш после его зарастания водно-болотной растительностью стал удобным местом для гнездования гусеобразных, в том числе лебедей.

Закат на озере по дороге Симферополь-Евпатория, где круглогодично живут лебеди