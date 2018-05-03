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Лавров: Надеемся, что ЕС не пойдут на поводу у стран-русофобов
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Лавров: Надеемся, что ЕС не пойдут на поводу у стран-русофобов 

Российская Газета 29 минут назад
«К сожалению, вынуждены констатировать, что внутри Евросоюза активно действует немногочисленная, но крайне агрессивная группа стран-русофобов, всеми силами препятствующая возвращению российско-есовских связей на траекторию поступательного развития и разыгрывающая антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач​​​», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
По его словам, «такая линия не способствует оздоровлению ситуации», «мешает сопряжению усилий по эффективному решению общих и для России, и для ЕС проблем».
"Надеемся, что есовские партнеры смогут преодолеть «инерцию мышления», самостоятельно определять свои приоритеты без оглядки на внерегиональных игроков, а также не идти на поводу у упомянутого антироссийского меньшинства", — резюмировал Лавров.
Министр иностранных дел уточнил, что восстановить доверие между Москвой и Брюсселем, которое было подорвано антироссийскими санкциями, непросто. Он напомним, что односторонние ограничительные меры экономического давления нелегитимны и безрезультатны.
"Существуют различные оценки ущерба​​​. Называются различные цифры. При этом главная потеря, на наш взгляд, заключается в утрате доверия, восстановить которое будет весьма непросто, — заявил Лавров. — Россия себя от Европы не отделяет, не закрывается. Думаю, что время объективно работает на восстановление связей Россия-ЕС на благо наших народов, во имя стабильности и процветания европейского континента".
Глава МИД России подытожил, что санкции не привели к достижению целей, которые ставили перед собой США и их союзники. Рестрикции не привели к смене внешнеполитического курса РФ. В обозначенных условиях российская экономика адаптировалась к давлению и обратила их последствия в свою пользу.
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