Сегодняшний день для интернет-спама — юбилейный

Первое спам-сообщение было отправлено несколько десятилетий назад.

3 мая считается днем рождения спама. Первое спам-сообщение 400 получателям разослала 3 мая 1978 года, то есть 40 лет назад, фирма по изготовлению электронной техники, которая таким образом решила продвинуть на рынок свои новые мини-компьютеры. Объявление было разослано по сети Арпанет, которая была предшественницей современного Интернета.

Название «СПАМ» носит марка мясных консервов — колбасный фарш из свинины. После Второй мировой войны, когда на британских островах действовала карточная система, «СПАМ» был одним из немногих мясных продуктов, находившихся в свободной продаже. В 1970 году на британские телеэкраны вышла комедия, в которой было изображено кафе, где все блюда были приготовлены из «СПАМ», который усиленно навязывался клиентам. Так эти консервы стали символом назойливой рекламы.

Сейчас, по данным статистики, до 85% всех электронных сообщений, рассылаемых в Интернете, — это спам, ненужная информация.