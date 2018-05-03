Ещё
Сегодняшний день для интернет-спама — юбилейный
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сегодняшний день для интернет-спама — юбилейный 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Первое спам-сообщение было отправлено несколько десятилетий назад.
3 мая считается днем рождения спама. Первое спам-сообщение 400 получателям разослала 3 мая 1978 года, то есть 40 лет назад, фирма по изготовлению электронной техники, которая таким образом решила продвинуть на рынок свои новые мини-компьютеры. Объявление было разослано по сети Арпанет, которая была предшественницей современного Интернета.
Название «СПАМ» носит марка мясных консервов — колбасный фарш из свинины. После Второй мировой войны, когда на британских островах действовала карточная система, «СПАМ» был одним из немногих мясных продуктов, находившихся в свободной продаже. В 1970 году на британские телеэкраны вышла комедия, в которой было изображено кафе, где все блюда были приготовлены из «СПАМ», который усиленно навязывался клиентам. Так эти консервы стали символом назойливой рекламы.
Сейчас, по данным статистики, до 85% всех электронных сообщений, рассылаемых в Интернете, — это спам, ненужная информация.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
СМИ: арестован директор фирмы, ремонтировавшей дороги в Петрозаводске Британский профессор: Европа пошла по китайскому пути и гибнет СМИ: российский Су-27 «непрофессионально» перехватил «американца» над Балтикой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель407
Полномочия Медведева передадут Кудрину876
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка92
Еще один мессенджер заблокируют в России248
Пока вы спали: 103 года строгого режима29
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение