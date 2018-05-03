Проверку соблюдения правил безопасности запланировали в районе Хамовники

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Хамовники» 8 мая организуют проверку соблюдения правил безопасности.

— На данный момент усилены меры по выявлению нарушений на территориях отселенных зданий, подвальных и чердачных помещений. Кроме того, идут проверки квартир на предмет размещения в них несанкционированных хостелов. В дни подготовки к праздникам специалисты работают в два раза больше, — сообщил заместитель директора по безопасности ГБУ «Жилищник района Хамовники» Михаил Трапезин.

Он добавил, что сотрудники управляющей организации осуществят проверки на Кремлевской набережной, улице Усачева, Фрунзенской набережной и по другим адресам района.

Отметим, что специалисты «Жилищника района Хамовники» проведут осмотр территорий вместе с коллегами из полиции.