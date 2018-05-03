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В Туймазах около торгового центра обвалился асфальт
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В Туймазах около торгового центра обвалился асфальт 

ufa1.ru 34 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В Туймазах в майские праздники произошло ЧП. 2 мая на территории торгового центра «Северный» рухнул асфальт. Яму шириной около двух метров и глубиной минимум полметра сфотографировали прохожие и выставили кадры в соцсети в группу «БашДТП». Интернет-пользователи начали бурно обсуждать случившееся. Пользователи соцсетей гадали, что стало причиной провала и есть ли пострадавшие.
— Провал случился недалеко от торговых точек. К счастью, никто не пострадал. Горожане сразу же вызвали на место спасателей, — рассказали в администрации Туймазинского района.
Опасный участок огородили предупреждающими ленточками. Место, где провалился асфальт, находится на частной территории. Проезду автомобилей не мешает. Власти обещают, что в ближайшее время покрытие будет восстановлено. Что стало причиной происшествия, выясняют коммунальщики.
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