В Туймазах около торгового центра обвалился асфальт

В Туймазах в майские праздники произошло ЧП. 2 мая на территории торгового центра «Северный» рухнул асфальт. Яму шириной около двух метров и глубиной минимум полметра сфотографировали прохожие и выставили кадры в соцсети в группу «БашДТП». Интернет-пользователи начали бурно обсуждать случившееся. Пользователи соцсетей гадали, что стало причиной провала и есть ли пострадавшие.

— Провал случился недалеко от торговых точек. К счастью, никто не пострадал. Горожане сразу же вызвали на место спасателей, — рассказали в администрации Туймазинского района.

Опасный участок огородили предупреждающими ленточками. Место, где провалился асфальт, находится на частной территории. Проезду автомобилей не мешает. Власти обещают, что в ближайшее время покрытие будет восстановлено. Что стало причиной происшествия, выясняют коммунальщики.