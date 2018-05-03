Филиал Академии Русского балета провел открытый урок для детей Приморья

Юные балерины приморского филиала Академии Русского балета провели открытый урок для приморских детей, желающих связать свою жизнь с танцем. Маленьких жителей края и их родителей пригласили в школу-интернат для одаренных детей ВГУЭС.

Девочки первого и второго года обучения показали всем пришедшим на мероприятие, как проходят их учебные будни и танцевальные уроки, а руководство филиала академии ответило на вопросы родителей о процессе обучения и о том, какие требования предъявляют к юным кандидатам.

«Просмотр проводится в соответствии с правилами, установленными Академией, — на нем ведущие преподаватели оценивают уровень природных физических данных ребенка. Важно отметить, что уровень начальной танцевальной подготовки приветствуется, но не является определяющим для прохождения отбора», — отметила руководитель филиала академии Евгения Кононова.

Напомним, в регионе продолжается набор в приморский филиал Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой на 2018/2019 учебный год. Заявки на участие в просмотре, который состоится в мае, принимаются от жителей Дальнего Востока.

В настоящее время продолжается формирование списка желающих принять участие в просмотре. Попробовать свои силы может каждый маленький житель Приморья, окончивший четыре класса общеобразовательной школы.

«Конкурсный просмотр пройдет 24 и 25 мая в 14:00 в помещении школы-интерната для одаренных детей по адресу: Владивосток, ул. Чапаева, 5», — отметила руководитель филиала.

Чтобы принять участие в отборе, необходимо до 20 мая отправить заявку на просмотр по электронной почте: vladivostok@vaganovaacademy.ru. Форма заявки находится на сайте Академии Русского балета имени Вагановой по адресу www.vaganovaacademy.ru в разделе «Поступление в Академию». Также ее можно скачать здесь.

Подробную информацию о проведении дополнительного набора, в том числе о необходимых медицинских документах и о требованиях к внешнему виду участников просмотра можно получить по телефонам: 8 (908) 448-04— 41, 8 (914) 714-99— 34, 8 (914) 792-02-99