Никифоров отказался отвечать на вопрос о сохранении своего поста в новом составе кабмина

"Честно говоря, все мысли о большом количестве проектов, которые находятся в стадии реализации", — сказал Никифоров. Среди таких проектов он назвал подготовку системы «Паспорт болельщика» к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Вопрос о сохранении своего поста в новом составе правительства Никифоров оставил без комментариев.

Он также отказался комментировать, планируют ли в правительстве отметить завершение шестилетнего срока своей работы. «Все публичные мероприятия освещаются в установленном порядке», — отметил министр.