Никифоров отказался отвечать на вопрос о сохранении своего поста в новом составе кабмина 

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что в настоящее время занят большими проектами и не думает о новом составе кабмина.
"Честно говоря, все мысли о большом количестве проектов, которые находятся в стадии реализации", — сказал Никифоров. Среди таких проектов он назвал подготовку системы «Паспорт болельщика» к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Вопрос о сохранении своего поста в новом составе правительства Никифоров оставил без комментариев.
Он также отказался комментировать, планируют ли в правительстве отметить завершение шестилетнего срока своей работы. «Все публичные мероприятия освещаются в установленном порядке», — отметил министр.