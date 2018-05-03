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Никифоров отказался отвечать на вопрос о сохранении своего поста в новом составе кабмина
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Никифоров отказался отвечать на вопрос о сохранении своего поста в новом составе кабмина 

ТАСС 32 минуты назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что в настоящее время занят большими проектами и не думает о новом составе кабмина.
"Честно говоря, все мысли о большом количестве проектов, которые находятся в стадии реализации", — сказал Никифоров. Среди таких проектов он назвал подготовку системы «Паспорт болельщика» к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Вопрос о сохранении своего поста в новом составе правительства Никифоров оставил без комментариев.
Он также отказался комментировать, планируют ли в правительстве отметить завершение шестилетнего срока своей работы. «Все публичные мероприятия освещаются в установленном порядке», — отметил министр.
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