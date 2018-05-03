Юрист Роман Бевзенко сразится с правовым чат-ботом на ПМЮФ

По данным пресс-центра, на популярном треке «Smart-общество» в этом году обсудят блокчейн, искусственный интеллект, беспилотные автомобили, а также состоится битва цифрового юриста против юриста настоящего.

"Одним из самых необычных событий трека станет первый в России юридический матч между гроссмейстером-юристом и компьютером. На ПМЮФ состоится батл между партнером «Пепеляев Групп» Романом Бевзенко и чат-ботом", — говорится в сообщении.

Приложение было разработано компанией «МегаФон» на основе нейронных сетей с использованием массивов данных, включающих в себя судебную практику, деловую переписку, правовые позиции юристов, научные работы, в том числе работы и самого Бевзенко.

Австрия, Аргентина, Алжир, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, Индия, Италия, Испания, Китай, Корея, Мексика, Нидерланды, ОАЭ, Сингапур, США, Турция, Франция, Финляндия, Швейцария, Япония. Форум пройдет в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз. В этом году он соберет более четырех тысяч гостей из десятков стран мира, среди которых Австралия

По информации пресс-центра, гостями мероприятия станут официальные делегации и члены правительств разных стран, представители крупнейших юридических компаний, члены арбитражных, конституционных, уголовных и гражданских судов, руководители зарубежных и отечественных университетов.