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Юрист Роман Бевзенко сразится с правовым чат-ботом на ПМЮФ
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Юрист Роман Бевзенко сразится с правовым чат-ботом на ПМЮФ 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Юрист Роман Бевзенко сразится с правовым чат-ботом на VIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), который пройдет с 15 по 19 мая, сообщает пресс-центр мероприятия в четверг.
По данным пресс-центра, на популярном треке «Smart-общество» в этом году обсудят блокчейн, искусственный интеллект, беспилотные автомобили, а также состоится битва цифрового юриста против юриста настоящего.
"Одним из самых необычных событий трека станет первый в России юридический матч между гроссмейстером-юристом и компьютером. На ПМЮФ состоится батл между партнером «Пепеляев Групп» Романом Бевзенко и чат-ботом", — говорится в сообщении.
Приложение было разработано компанией «МегаФон» на основе нейронных сетей с использованием массивов данных, включающих в себя судебную практику, деловую переписку, правовые позиции юристов, научные работы, в том числе работы и самого Бевзенко.
Форум пройдет в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз. В этом году он соберет более четырех тысяч гостей из десятков стран мира, среди которых Австралия, Австрия, Аргентина, Алжир, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, Индия, Италия, Испания, Китай, Корея, Мексика, Нидерланды, ОАЭ, Сингапур, США, Турция, Франция, Финляндия, Швейцария, Япония.
По информации пресс-центра, гостями мероприятия станут официальные делегации и члены правительств разных стран, представители крупнейших юридических компаний, члены арбитражных, конституционных, уголовных и гражданских судов, руководители зарубежных и отечественных университетов.
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