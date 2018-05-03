Ещё
Свердловским энергетикам не удалось отдохнуть в первомайские выходные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: 103 года строгого режима
Пока вы спали: 103 года строгого режима

Свердловским энергетикам не удалось отдохнуть в первомайские выходные 

Уральский меридиан 32 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Около 30 кратковременных отключений электроснабжения зафиксировали специалисты «Облкоммунэнерго» за майские праздники — большинство из них произошло в первые два дня. Сильный ветер ломал деревья и провоцировал короткие замыкания на линиях из-за схлеста проводов.
— Штормовое предупреждение, объявленное синоптиками на территории Свердловской области перед выходными, сказалось на работе электросетевых объектов. За 4 праздничных дня на распределительных сетях 0,4 кВ произошло 12 технологических нарушений, на воздушных линиях 6-10 кВ — 18. Многие наши ЛЭП проходят в лесополосах, и они первыми оказались под ударом стихии. Аварийно-выездные бригады, а состав дежурных был усилен, все сигналы отработали оперативно, среднее время устранения нарушений электроснабжения составило около полутора часов, — рассказал начальник Управления эксплуатации и ремонтов АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.
Больше времени понадобилось энергетикам, чтобы восстановить подачу ресурса в Полевском — там без электричества остались сразу два поселка — Зюзельский и Косой Брод. Возобновить электроснабжение около тысячи потребителей и нескольких социальных объектов — котельных, школ и детских садов — удалось только через несколько часов. Самое массовое отключение произошло в селе Бутка Талицкого ГО. Там на воздушную линию упало дерево, отключение коснулось порядка 3 тысяч жителей, около двух часов обесточены были и здания администрации поселения, детской школы искусств, садика, почты.
Все праздники энергетики — предприятие работает в 38 муниципальных образованиях — работали в режиме повышенной готовности. А накануне длинных выходных во всех подразделениях были проведены внеплановые обследования оборудования, усилены и дополнительно укомплектованы восстановительные бригады.
Уральский меридиан: последние новости
В Тюмени стартуют продажи билетов в аквапарк «Лето-Лето» В Кургане детей ждут аттракционы. Парки открыли летний сезон В Югре подвели итогами партнёрства государства и бизнеса в энергетике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину503
В центре Москвы произошла драка со стрельбой46
В Лондоне в толпе прогремел взрыв119
Еще один мессенджер заблокируют в России56
Банки начали переводить деньги на карты по-новому37
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение