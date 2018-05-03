Свердловским энергетикам не удалось отдохнуть в первомайские выходные

Около 30 кратковременных отключений электроснабжения зафиксировали специалисты «Облкоммунэнерго» за майские праздники — большинство из них произошло в первые два дня. Сильный ветер ломал деревья и провоцировал короткие замыкания на линиях из-за схлеста проводов.

— Штормовое предупреждение, объявленное синоптиками на территории Свердловской области перед выходными, сказалось на работе электросетевых объектов. За 4 праздничных дня на распределительных сетях 0,4 кВ произошло 12 технологических нарушений, на воздушных линиях 6-10 кВ — 18. Многие наши ЛЭП проходят в лесополосах, и они первыми оказались под ударом стихии. Аварийно-выездные бригады, а состав дежурных был усилен, все сигналы отработали оперативно, среднее время устранения нарушений электроснабжения составило около полутора часов, — рассказал начальник Управления эксплуатации и ремонтов АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.

Больше времени понадобилось энергетикам, чтобы восстановить подачу ресурса в Полевском — там без электричества остались сразу два поселка — Зюзельский и Косой Брод. Возобновить электроснабжение около тысячи потребителей и нескольких социальных объектов — котельных, школ и детских садов — удалось только через несколько часов. Самое массовое отключение произошло в селе Бутка Талицкого ГО. Там на воздушную линию упало дерево, отключение коснулось порядка 3 тысяч жителей, около двух часов обесточены были и здания администрации поселения, детской школы искусств, садика, почты.

Все праздники энергетики — предприятие работает в 38 муниципальных образованиях — работали в режиме повышенной готовности. А накануне длинных выходных во всех подразделениях были проведены внеплановые обследования оборудования, усилены и дополнительно укомплектованы восстановительные бригады.