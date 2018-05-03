В Сокском заливе перевернулась лодка с рыбаком

Самарской области сотрудники поисково-спасательной службы получили вызов от рыбаков из поселка Старосемейкино. В среду, 2 мая, они заметили в Сокском заливе перевернутую деревянную лодку.

— Когда плавсредство начали толкать к берегу, местные жители увидели под водой тело мужчины, — рассказали в областной поисково-спасательной службе.

В 15:00 в Красноярский район отправился отряд водолазов специального назначения. Утонувшего рыбака нашли в 50 метрах от берега. В 17:35 его тело доставили на сушу и передали полицейским.