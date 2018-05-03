Ещё
Инспекторы Минтранса Подмосковья будут следить за исполнением правил поведения в аэропортах региона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инспекторы Минтранса Подмосковья будут следить за исполнением правил поведения в аэропортах региона 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Об этом журналистам сообщил министр транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.
«Привлекать к административной ответственности за нарушение правил (правила пользования аэровокзальными комплексами, расположенными на территории Московской области, и поведения физических лиц на указанных территориях — прим. Агентства «Москва») будут сотрудники Минтранса Московской области. На сегодня штат инспекторов у нас составляет 70 человек. Планируем, что по шесть инспекторов будет находиться на территориях аэропортов. Инспекторы будут в зеленой униформе. У них будут соответствующие удостоверения. При необходимости мы будем увеличивать штат инспекторов», — сказал И. Тресков.
Он уточнил, что правила направлены на обеспечение безопасности и комфортного пребывания пассажиров на территориях аэропортов. Планируется, что инспекторы появятся в аэропортах уже на этой неделе.
Ранее Мособлдума приняла закон о введении штрафов за нарушение правил поведения в аэропортах. Законом устанавливается ответственность за нарушение правил пользования аэровокзальными комплексами, аэропортами, расположенными на территории Московской области.
Закон также предусматривает возможность борьбы с лицами без определенного места жительства, которые помимо неприличного и опасного поведения, могут быть источниками различных инфекционных заболеваний. Также закон предусматривает полномочия по составлению протоколов по нарушениям транспортного обслуживания пассажиров, то есть появилась возможность привлечь к ответственности нелегальных таксистов.
Кроме того, предусматривается ответственность за засорение территории аэропорта, загромождение проходов, нарушение использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов. Также законом запрещается слушать музыку без наушников, выводя ее на динамик.
За нарушение правил поведения устанавливаются штрафы для граждан в размере от 100 до 500 руб., на должностных лиц — от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб., на юридических лиц — от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб.
Агентство «Москва»: последние новости
Д.Медведев утвердил модель функционирования системы маркировки товаров контрольными знаками Правительство РФ утвердило проведение пилотного проекта по созданию единого агрегатора торговли Автопробег Росгвардии «Вахта Памяти» стартовал от Музея Победы
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии178
В России может появиться новый налог73
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе336
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы104
Россияне побили рекорд бегства в США398
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение