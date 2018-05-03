Инспекторы Минтранса Подмосковья будут следить за исполнением правил поведения в аэропортах региона

Об этом журналистам сообщил министр транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

«Привлекать к административной ответственности за нарушение правил (правила пользования аэровокзальными комплексами, расположенными на территории Московской области , и поведения физических лиц на указанных территориях — прим. Агентства «Москва» ) будут сотрудники Минтранса Московской области. На сегодня штат инспекторов у нас составляет 70 человек. Планируем, что по шесть инспекторов будет находиться на территориях аэропортов. Инспекторы будут в зеленой униформе. У них будут соответствующие удостоверения. При необходимости мы будем увеличивать штат инспекторов», — сказал И. Тресков.

Он уточнил, что правила направлены на обеспечение безопасности и комфортного пребывания пассажиров на территориях аэропортов. Планируется, что инспекторы появятся в аэропортах уже на этой неделе.

Ранее Мособлдума приняла закон о введении штрафов за нарушение правил поведения в аэропортах. Законом устанавливается ответственность за нарушение правил пользования аэровокзальными комплексами, аэропортами, расположенными на территории Московской области.

Закон также предусматривает возможность борьбы с лицами без определенного места жительства, которые помимо неприличного и опасного поведения, могут быть источниками различных инфекционных заболеваний. Также закон предусматривает полномочия по составлению протоколов по нарушениям транспортного обслуживания пассажиров, то есть появилась возможность привлечь к ответственности нелегальных таксистов.

Кроме того, предусматривается ответственность за засорение территории аэропорта, загромождение проходов, нарушение использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов. Также законом запрещается слушать музыку без наушников, выводя ее на динамик.

За нарушение правил поведения устанавливаются штрафы для граждан в размере от 100 до 500 руб., на должностных лиц — от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб., на юридических лиц — от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб.