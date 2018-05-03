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Задолжал 280 тысяч: в Башкирии объявили в розыск злостного алиментщика
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Задолжал 280 тысяч: в Башкирии объявили в розыск злостного алиментщика 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Судебные приставы города Октябрьского объявили в розыск 30-летнего Жамолиддина Кучкарова. Мужчина после развода с супругой напрочь забыл о родном ребенке. Долг по алиментам перед отпрыском превысил уже 280 тысяч рублей. Данные о нерадивом отце появились на официальном сайте ведомства.
— Мужчина родом из Хабаровского края, города Комсомольск-на-Амуре. По месту прописки он не проживает, на прием в отдел приставов не является, на телефонные звонки не отвечает, — рассказали взыскатели.
Всех, кто знает о местонахождении Жамолиддина Кучкарова, просят звонить в дежурную часть судебных приставов по номеру: 8 (347) 273-56-40.
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