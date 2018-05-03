Судебные приставы Башкирии разыскивают алиментщика Жамолиддина Кучкарова

По адресу регистрации мужчина не проживает, на звонки не отвечает, на прием к судебному приставу не приходит. Местонахождение должника остается неизвестным.

УФССП Башкирии просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Жамолиддина Кучкарова, сообщить в дежурную часть по телефону: (8 347) 2735640.