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Судебные приставы Башкирии разыскивают алиментщика Жамолиддина Кучкарова
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Судебные приставы Башкирии разыскивают алиментщика Жамолиддина Кучкарова 

АиФ-Уфа 39 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Судебные приставы Башкирии разыскивают 29-летнего Жамолиддина Кучкарова, уроженца города Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край). Молодой отец задолжал более 280 тысяч рублей алиментов своему малолетнему ребёнку, сообщает пресс-служба УФССП по республике.
По адресу регистрации мужчина не проживает, на звонки не отвечает, на прием к судебному приставу не приходит. Местонахождение должника остается неизвестным.
УФССП Башкирии просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Жамолиддина Кучкарова, сообщить в дежурную часть по телефону: (8 347) 2735640.
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