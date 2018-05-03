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Фонтаны в Екатеринбурге пообещали запустить в середине мая
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Фонтаны в Екатеринбурге пообещали запустить в середине мая 

e1.ru 36 минут назад
Фото: e1.ru
В праздничные выходные екатеринбуржцы могли заметить работающие городские фонтаны. Например, на время включали фонтан у Драмы и «Каменный цветок» на площади Труда. Однако, как уточнили Е1.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, пока специалисты только проверяли работу фонтанов после зимы.
— В выходные фонтаны включали для проведения наладочных работ, они работали в тестовом режиме, — пояснили в мэрии. — Все фонтаны в городе, в том числе поющий на Плотинке, в комитете благоустройства планируют запустить 15 мая. Сделать это раньше мешает погода.
Отметим, что в прошлом году фонтаны всё-таки включили к 9 Мая.
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