Фонтаны в Екатеринбурге пообещали запустить в середине мая

В праздничные выходные екатеринбуржцы могли заметить работающие городские фонтаны. Например, на время включали фонтан у Драмы и «Каменный цветок» на площади Труда. Однако, как уточнили Е1.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга , пока специалисты только проверяли работу фонтанов после зимы.

— В выходные фонтаны включали для проведения наладочных работ, они работали в тестовом режиме, — пояснили в мэрии. — Все фонтаны в городе, в том числе поющий на Плотинке, в комитете благоустройства планируют запустить 15 мая. Сделать это раньше мешает погода.

Отметим, что в прошлом году фонтаны всё-таки включили к 9 Мая.