«Дешевле в Екатеринбург съездить». Тюменцев возмутили цены в аквапарке «Летолето»

Тюмени растет волна народного возмущения в связи с объявлением цен на услуги аквапарка «Летолето», который откроется летом на набережной Туры в Заречных микрорайонах. Администрация заведения опубликовала прайс на посещение развлекательного комплекса, согласно которому стоимость 3 часов для взрослого составит 2500 рублей, для ребенка — 2200 рублей. Абонемент на весь день обойдется в 3500 и 3000 рублей соответственно. Потенциальным посетителям такие расценки показались чрезвычайно завышенными.

«С такими ценами, думаю желающих будет не много»; «сделали бы хотя бы 1500 взрослый, 1000 детский, дети до 7 лет бесплатно, и очередь бы стояла за билетами»; «Да цены веселые, мне чтоб с семьей сходить 10 тысяч надо, так что я лучше отложу эти деньги на отпуск, с таким успехом могу в Екб съездить, дешевле будет»; «я думаю с посещением проблем не будет, каждый хоть раз да захочет сходить да и дети будут уговаривать родителей сводить в это „ДОРОГО ДОРОГО“, так вот за лето мешки набьют деньгами»; «Цена жестокая. Так ждали, когда откроется, в итоге увидев цену, просто обалдели. Не идем», — интернет пестрит подобными комментариями.

Представители компании обосновали ценообразование уникальностью услуги и высоким качеством отделки и оборудования.

«Комплекс абсолютно новый, оснащен современным, дорогостоящим и сертифицированным оборудованием, соответствующим всем установленным нормам безопасности. Мы не экономили на ремонте и отделке. Использованы материалы высокого качества, с учетом требований экологичности ввиду пребывания детей. В аквапарке задействовано большое количество обученного персонала, обеспечивающего комфортное и безопасное пребывание посетителей. Все это мы делаем, чтобы вы могли получить действительно качественную услугу», — говорится в обращении администрации аквапарка.

Уточняется, что текущие тарифы установлены временно на летний период, также прорабатывается система льгот и скидок, а осенью посетителей ждет снижение стоимости. Тюменцев это не успокоило.

«Аквапарк открылся с позорного оправдания за свои неадекватные цены. Почему неадекватные? Сходите в Инсту и почитайте доводы людей, для которых он, собственно, и строился. А еще лучше съездите в Екб или заграничные аквапарки для сравнения. Почему оправдание позорное? Потому что жадность в попытке ускорить окупаемость надо было замаскировать в что-то другое, а не в «действительно качественную услугу». Как обычно, бизнес не рассчитал стратегию и тактически натянул свой маркетинг», — пишет в соцсетях жительница Тюмени Марина Усенко

Тем не менее, сообщается, что билеты на первые дни работы аквапарка в начале лета уже не достать.

Напомним, водная зона аквапарка занимает площадь 11 тысяч квадратных метров, а детская зона — 13 тысяч. В аквапарке более 70 горок и аттракционов, на территории могут одновременно разместиться до 2500 человек (при этом для комфортного пребывания максимальная загрузка будет составлять 1300 человек). В комплекс также входят отель, ресторан, парковка на 700 мест.

Фото со страницы аквапарка в соцсетях