Кто и сколько тратит на войну

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал очередную сводку военных расходов на планете. В 2017 году совокупный военный бюджет стран мира поставил небольшой рекорд: наибольшее значение со времен окончания холодной войны, пишут "Известия"

В ценах 2017 года институт оценил мировые военные расходы в $1,739 трлн (рост на 1,1% к предыдущему году). В текущих ценах это очередной рекорд: предыдущий поставили в 2011 году.

Общемировые военные расходы с 1991 года значительно колебались. Падая с момента окончания холодной войны до дна в районе 1996–1998 годов, они с рубежа 1990-х и 2000-х начали восстанавливаться почти с той же интенсивностью, что и сокращались десятью годами раньше.

Увеличившись более чем в полтора раза в сравнении с серединой 1990-х, мировые военные затраты достигли пика к 2010–2011 годам, потом незначительно снизились (а точнее, вышли на «плато насыщения», перестав расти). 2017 год с его номинальным рекордом пока что не ломает сложившейся тенденции: резкого роста не видно. Возможно, это временное явление, так как с 2018 года военный бюджет начал наращивать главный «слон в посудной лавке» — США , у которых впереди длинный цикл обновления стратегических ядерных сил и несколько затратных программ новых систем вооружений.

В целом на военные нужды в 2017 году ушло 2,2% мирового ВВП — в институте этот показатель называют «военным обременением». Причем это значение, несмотря на рекордные абсолютные траты, как раз невелико: в момент окончания холодной войны оно достигало 3,3%, а минимум фиксировался только в 2014 году — 2,1%.

Объем военных расходов, отнесенных на душу населения в среднем по планете в 2017 году, составил $230.

Лидеры списка военных расходов в целом остались теми же, немного поменявшись местами. Первые два места традиционно держат США ($610 млрд) и Китай ($228 млрд). При этом если за минувшие 10 лет бюджет США сократился на 14%, то китайский, наоборот, вырос более чем вдвое.

"Военное обременение" у лидеров колеблется от 10% (Саудовская Аравия) до 0,9% (Япония). В среднем развитые страны тратят на оборону 1,5–2% ВВП, но Россия, скажем, тратит 4,3%, США — 3,1%, Индия — 2,5%, а Франция — 2,3%.