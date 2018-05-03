Ярмарка вакансий в Академии Коммуникаций Wordshop

В ней приняли участие более 20 лучших работодателей в сфере рекламы, продюсирования, film-making, digital: BBDO Group, Publicis, RCG, McCann, MullenLowe Moscow, Grey, Ailove, Makelove, Ogilvy, Fury, Organic communications, Accord Digital, Kapibara, продакш Take&shot, кинокомпания QS Film, сценарное агентство Стардаст, Корпорация Русская Фильм Группа, Издательство МИФ и event-агентство SeiF.

Самыми востребованными были вакансии копирайтера, арт-директора, стратега, digital-менеджера, аккаунт— менеджера, smm-менеджера, продюсера и сценариста.

Мероприятие такого формата в Академии проходило впервые, и подготовка к нему началась задолго до события. Студенты отбирали свои лучшие работы, делали портфолио, обновляли резюме, а организаторы круглосуточно связывались с работодателями. Представители агентств, в свою очередь, подготовили презентации и рассказали об агентстве, о том, чем они занимаются, какие у них есть проекты, а также о вакансиях, которые у них открыты.

Ограничений по числу собеседований для студентов не было. Кто-то пробовался только в одну компанию, а кто-то в этот день успел пообщаться практически со всеми работодателями! Ярмарка продолжалась четыре часа, и все собеседования проходили в порядке живой очереди. Студенты быстро сменяли друг друга: кто-то тут же получал приглашение на второй этап собеседований, кто-то ценную обратную связь о том, над чем еще стоит поработать, чтобы попытать удачу в следующий раз.

«Во время ярмарки я прошла четыре собеседования, три потенциальных работодателя попросили после общения прислать им резюме» — рассказывает студентка факультета Digital Анастасия Терехина. — В целом, это хороший формат, и я поучаствовала бы в нем снова. Даже если я и не устроюсь на работу, благодаря Ярмарке я с интересом пообщалась со специалистами в сфере, где я хочу работать, и открыла для себя несколько новых компаний".

Несмотря на насыщенный день, к концу ярмарки у всех остались только положительные эмоции. Воодушевленные студенты продолжили работу над своими проектами, а работодатели предложили превратить Ярмарку вакансий в ежегодную традицию.

Марина Золотарева, Publicis, HR-director:

«Хочу сказать спасибо Wordshop и Светлане Майбродской за возможность участия в Ярмарке вакансий. Мы рассказали об агентствах нашей группы и пообщались в формате экспресс-интервью с нынешними студентами, а также с теми, кто уже закончил обучение. В ходе мероприятия мы познакомились и отметили для себя несколько интересных и талантливых ребят, с которыми намерены продолжить общение».

«Очень полезно и познавательно было пообщаться с ребятами, которые хотят попасть в индустрию. Среди аудитории помимо ожидаемых молодых специалистов, которые только начинают свой профессиональный путь, были и взрослые ребята, желающие поменять профессию. Любопытно было послушать, что в профессии вдохновляет, мотивирует и посмотреть на рекламу со стороны их глазами.

Очень надеюсь, что мой фидбэк, советы, который мы обсудили с каждым студентом, будут для них полезны".

Игорь Трофимов, MakeLove, Креативный директор:

«Очень здорово, что Wordshop помогает агентствам и соискателям-креативщикам встречаться и знакомиться на ярмарках вакансий: ни обычные вакансии, ни рекрутеры не справляются с этой задачей. Особенно приятно, что к нашему столу выстроилась целая очередь ребят с портфолио под мышкой (фотография ниже): мы уверены, что им понравились работы нашего агентства, а вовсе не офисный бар или предложение получить 50 рублей за собеседование. Кстати, четверо уже прислали нам тестовые задания: выбираем, кому сделать предложение».

Света Майбродская, директор АК Wordshop:

«Ярмарка вакансий прошла в этом году в первый раз и сразу же показала, что это очень полезное и своевременное мероприятие. В конце марта у всех работодателей происходит расширение бизнеса, и за счет этого много вакансий. А ребята, отучившись полгода, начинают задумываться о портфолио и о трудоустройстве. Поэтому их встреча — это очень своевременное и полезное мероприятие. Работодатели видят большое количество заинтересованных и очень «свежих» голов, а ребята впервые сталкиваются с разными РА, вакансиями, требованиями и впервые учатся проходить собеседование. Как говорится, прекрасный повод себя показать и других посмотреть».