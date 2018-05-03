Животноводство «прибавило в весе»

Животноводство Новосибирской области существенно «нарастило свой вес»: из 44 миллиардов рублей реализованной сельскохозяйственной продукции в 2017 году на долю отрасли пришлось 32 миллиарда, или 75 процентов всего объема, сообщил и. о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. Меры государственной поддержки показывают свою эффективность. Благодаря «Программе развития мясного животноводства Новосибирской области до 2020 года» прирост маточного поголовья составляет до 2 тысяч единиц ежегодно. Потребность в господдержке велика, есть куда расти: занимая второе место в стране (первое — у Татарстана ) по численности дойного стада — 129 700 голов, наша область по объемам производства молока пока на 9-м месте с продуктивностью

4 531 килограмм

на корову. В 2018 году планируется довести дойное стадо до 130 тысяч голов и увеличить продуктивность до 4 650 килограммов

молока.

Основной прирост, по словам Евгения Лещенко, будет достигаться за счет сельхозорганизаций, которые обеспечивают крупное товарное производство для последующей реализации и переработки. Это, кстати, характерная особенность нашей области, где из 684 тысяч килограммов молока, надоенных за прошлый год, 580 тысяч (или 85 процентов) пришлось именно на такие сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства. В соседних регионах этот показатель — 50 процентов.

В Новосибирской области уделяется внимание фермерскому движению. В 2018 году гранты получили 29 начинающих фермеров (по 2,4 миллиона рублей каждый) и руководители 13 семейных животноводческих ферм (по 5,8 миллиона). На 2018 год в областном бюджете заложено 170 миллионов рублей, в том числе на создание сельхозпотребкооперативов. И. о. министра рассказал, что в прошлом году было направлено 20 миллионов рублей на поддержку такого кооператива в Сузунском районе.

Говоря о 660 миллионах рублей — средствах, выделяемых на поддержку животноводства, глава ведомства первым направлением назвал увеличение продуктивности молочного животноводства. До сельхозтоваропроизводителей уже доведено 250 миллионов рублей. Речь идет о возмещении части затрат на килограмм реализованного или отгруженного на собственную переработку молока. Эта поддержка осуществляется в рамках областной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015–2020 годы».

Второе направление — развитие мясного скотоводства, содержание и приобретение племенного скота. На это выделено 215 миллионов рублей. Еще 75 миллионов — на поддержку семейных животноводческих ферм, 130 миллионов — средства по уже упомянутой программе развития мясного животноводства.

И еще один важный момент озвучил Евгений Лещенко — сохранение высокой добавленной стоимости продукции животноводства для экономики региона. Дело в том, что с мясной переработкой положение у нас в области более выигрышное: мы к себе завозим мяса больше, чем вывозим. Один Черепановский мясозаготовительный комбинат обслуживает пять прилегающих регионов. А вот с молоком обратная ситуация. В прошлом году в области реализовано 520 тысяч тонн молока, переработано из них в регионе немногим более 300 тысяч тонн. Остальное ушло на предприятия Кемеровской области Алтайского края и вернулось к нам уже в виде готовой продукции.

Чтобы исправить ситуацию, планируется осуществить два больших проекта: строительство крупного завода по переработке молока производительностью 800 тонн в сутки в Маслянинском районе и предприятия аналогичной направленности мощностью 200–300 тонн в сутки в Каргатском районе. Первый проект будет осуществлять компания «Сибирская нива» (срок ввода объекта в эксплуатацию — 2023–2025 годы), второй — агрохолдинг «Русское поле» (2019–2020 годы).