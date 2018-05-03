Назначен новый начальник полиции ЯНАО

Им стал Игорь Анатольевич Степанчук.

Он родился 21 марта 1972 года в Омске . В период с 1989 года по 1994 год прошел обучение в Омском высшем танковом инженерном училище, квалификация — инженер-механик. В 2011 году окончил Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия управления МВД России », квалификация — юрист.

Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году в городе Омске. Сначала работал участковым инспектором милиции УВД Ленинского административного округа, с 2000 по 2005 годы проходил службу в подразделениях уголовного розыска криминальной милиции УВД №1 Центрального административного округа. В 2005 года прибыл для прохождения службы в район Крайнего Севера — начальником отдела уголовного розыска криминальной милиции УВД по Надымскому району. С 2014 года назначен на должность начальника отдела МВД России по городу Ноябрьску.