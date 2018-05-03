В Калининграде дерево упало на проезжую часть

Как передают «Невские новости» со ссылкой на очевидцев, на Лесной улице Калининграда дерево упало на проезжую часть.

Очевидцы сообщили, что дерево сломалось у самых корней и повредило ограду дома. Растение загородило тротуар и проезжую часть. Пострадавших нет.

Напомним, в Калининграде идет активная борьба с незаконной вырубкой деревьев. В социальной сети к губернатор Антону Алиханову обратился местный житель и рассказал о том, что в городе незаконно вырубают деревья, чем вызывают недовольство жильцов. В последствии были уволены две сотрудницы «Калининградской службы заказчика». Местные общественники остались недовольны результатами борьбы, считая, что два месяца работы «завершились выхлопом» и «игроки сдали пешек».

Позже глава Калининградской области Антон Алиханов выступил с критикой работы администрации Янтарной столицы и напомнил им об обязанности защищать экологию в городе. Глава региона рассказал, что к нему обратились члены штаба ОНФ и сообщили, что в региональной столице продолжаются незаконные вырубки деревьев.

Фото: vk.com