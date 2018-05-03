В Казани назвали пляжи на лето-2018

Казани определили список пляжей и организованных мест отдыха у воды. Этим летом казанцы будут спасаться от зноя в следующих местах:

Вахитовский район — пляж «Локомотив» (река Волга, Портовая дамба);

Кировский район — пляж «Нижнее Заречье» (река Казанка, Зареченская дамба);

Кировский район — пляж «Озеро Глубокое» (озеро Глубокое, территория озера Глубокое);

Кировский район — организованное место отдыха «Озеро Изумрудное» (озеро Изумрудное, Юдино);

Кировский район — организованное место отдыха «Озеро Лебяжье» (озеро Лебяжье, территория озера Лебяжье);

Ново-Савиновский район — организованное место отдыха «Парк Победы» (берег озера в Парке Победы);

Советский район — пляж «Комсомольский» (озеро Комсомольское, Дербышки).

С 1 июня по 1 сентября на этих пляжах каждый день будут дежурить спасатели и полицейские, следует из постановления исполкома.

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