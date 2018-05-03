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«Кукурузный план» почти выполнен приморскими фермерами
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«Кукурузный план» почти выполнен приморскими фермерами
Primpress
43 минуты назад
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Фото:
Primpress
Приморские фермеры скоро смогут подводить итоги по выполнению актуального плана по засеиванию кукурузных полей, сообщает PRIMPRESS.
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