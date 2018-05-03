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Аппетит к российскому риску повышается, — Марк Брэдфорд, аналитик ФГ БКС
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Аппетит к российскому риску повышается, — Марк Брэдфорд, аналитик ФГ БКС 

Прайм 16 минут назад
Фото: Прайм
Аппетит к российскому риску, по всей видимости, повышается. Угроза новых санкций против Москвы уменьшается в свете согласия Олега Дерипаски избавиться от контроля над EN+ — условие выведения UC Rusal и EN+ из санкционного списка. Кроме того, США продлили срок, в течение которого инвесторы должны продать свои доли в компаниях списка до 6 июня. Появились сообщения, что Алексей Кудрин, известный либерал и бывший министр финансов, может быть назначен вице-премьером, отвечающим за внешнеэкономические вопросы, что безо всякого сомнения будет благодушно воспринято рынками.
Готовность Северной Кореи к мирным переговорам смягчает геополитическую напряженность. Перспективы нефтяного рынка неоднозначны: в пользу черного золота играют ожидания, что США не будут продлевать ядерную сделку с Ираном (решение должно быть принято до 12 мая) — вернет запрет на экспорт нефти из страны; при этом давление на Brent оказывает рост запасов американских энергоресурсов. Кроме того, сценарий четырех повышений ставки ФРС в этом году становится все более вероятным в свете приближения инфляции к целевому уровню 2%. Также не стоит сбрасывать со счетов угрозу торговых войн — США и Китай начинают двухдневное заседание по этим вопросам.
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