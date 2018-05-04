Встретить праздник в чистом городе: архангелогородцы выйдут на субботник в канун Дня Победы 

Через неделю после первого весеннего общегородского субботника северян вновь зовут на большую уборку. Накануне Дня Победы архангелогородцев приглашают поработать во благо городского комфорта на «Победном субботнике». Горожане смогут привести в порядок как территории у своих домов, так и памятные места, скверы, общественные территории и дворы. Начнётся всё уже завтра, с 13:00. — Горожанам, готовым принять участие в субботнике на придомовой территории, необходимо обратиться за инструментом и мешками для сбора мусора в свою управляющую компанию. Трудовые коллективы, общественные объединения могут взять инструмент и мешки для уборки на территориях общего пользования в администрациях округов, — пояснили в пресс-службе городской администрации. Также можно будет поработать над чистотой общественных территорий. Рабочие руки нужны будут по следующим адресам:
Округ
Место проведения субботника
Октябрьский округ
площадь П. Виноградова; сквер за монументом Победы на пл. Мира; площадь Ленина, сквер за к/т «Искра»; набережная Северной Двины от улицы Свободы до К. Маркса; сквер у памятника Ю. А. Гагарину; парк им. Ломоносова; бульвар вдоль ул. Логинова
Ломоносовский округ
Красная пристань; территория вокруг памятника «Защитникам Севера»; Петровский сквер; проспект Чумбарова-Лучинского; сквер Победы; площадь Профсоюзов
Округ Майская горка
парк им. В. И. Ленина 3 ЛДК; памятный знак «Якорь»; обелиск погибшим воинам-лесопильщикам; улица Галушина — от проспекта Московского до проспекта Ленинградского
Соломбальский округ
монумент «Героям Великой Отечественной войны» на 21-м л/з; монумент «Героям Великой Отечественной войны» в п. Кемский
Исакогорский и Цигломенский округа
обелиск «Воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» на улице Дежневцев
Маймаксанский округ
воинское захоронение на территории кладбища в п. Гидролизный
Округ Варавино-Фактория
сквер им. Грачева; пустырь в районе дома № 33/2 по ул. Воронина; аллея вдоль проспекта Ленинградского, 265–279; сквер по улице Никитова
Северный округ
территория мемориального комплекса по улице Химиков
Получить инвентарь для уборки можно будет в администрациях округов.