Екатеринбургскому застройщику мешает статус Ц-2

Группа компаний «ТЭН», возводящая крупный жилой комплекс рядом с Ботаническим садом УрО РАН , просит изменить статус четырех земельных участков в зоне строительства, расположенных на пересечении улиц 8 Марта и Академика Шварца. Вопрос вынесен на публичные слушания, которые состоятся 15 мая.

Как следует из постановления администрации Екатеринбурга , в данный момент земля под будущей стройкой относится к территориальной зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения). На ней разрешено возводить только объекты торговли. В планах застройщика — добиться разрешения горожан на присвоение участкам статуса «многоэтажная жилая застройка (этажностью свыше 16 этажей)».

"Уралинформбюро" выяснило, о каком проекте идет речь. Это так называемый жилой комплекс «Ботанический сад», состоящий из 25-этажки и дома переменной этажности (21-25 этажей). Первый и второй дома ЖК «Ботанический сад» планируется ввести в эксплуатацию во II квартале 2020 года.

При этом в презентации ЖК особо подчеркивается соседство с уникальным садом УрО РАН, который славится редкой коллекцией экзотических растений из Африки и Латинской Америки. Среди них имеются такие раритеты, как африканская стрелиция, поникающий саговник и бегония «ухо Наполеона».

Стоит напомнить, что ГК «ТЭН» — не единственный претендент на застройку территории рядом с Ботаническим садом. В 2015 году городской департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений утвердил проект возведения на этой площадке православного храма Воскресения Христова.