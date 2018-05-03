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Прокуратура Башкирии требует отставки депутата-мошенника
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Прокуратура Башкирии требует отставки депутата-мошенника 

АиФ-Уфа 54 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
Прокуратура Башкирии организовала доследственную проверку в отношении депутата Бурзянского райсовета и выявила нарушения антикоррупционного законодательства. Теперь надзорное ведомство республики требует его досрочной отставки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Несмотря на то, что фирма депутата является исполнителем муниципальных контрактов, народный избранник не уведомил местный представительный орган о возникновении личной заинтересованности при рассмотрении вопросов об исполнении местного бюджета, а также скрыл в предоставляемых Главе Республики сведениях факт участия в качестве учредителя в коммерческой организации», — сообщили в надзорном ведомстве Башкирии.
Также выяснилось, что депутат препятствовал возвращению миллиона рублей в бюджет, которые его мать получила в качестве субсидии для малого бизнеса, но потом нарушила свои обязательства.
Кроме того, проверка выявила хищение части денежной помощи трём семьям (погорельцам), оказанной Благотворительным фондом поддержки социального развития.
По данным фактам прокуратура республики направила материалы проверки в следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании депутата за мошенничество, а в совет Бурзянского района внесено представление о досрочном прекращении полномочий депутата.
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