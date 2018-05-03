«Сначала думал, что они мучают котенка»: курганец отбил ежа у бездомных собак

В первомайские выходные житель Кургана Илья Неволин нашел на улице Некрасова ежа. На животное напали собаки. По словам Ильи, он не сразу понял, что происходит: бездомные псы, живущие во дворе, часто лают, и поэтому сначала шум не привлек внимание молодого человека.

— Три здоровые собаки кучкой прыгали на одном месте, иногда что-то подкидывали кверху. Поначалу я думал, что они мучают котёнка. Я бросился на спасение котёнка, но то, что я увидел, было совсем неожиданно — это был ёж, — рассказал корреспонденту 45.ru Илья Неволин.

Илья принес прихватки и забрал животное домой, где накормил молоком и курицей.

— Ёж благополучно попил, поел и уснул, спокойно охраняемый нашим котом. Он не пострадал, только был весь грязный, в траве, а наутро мы увидели абсолютно красивого и чистого зверька. Как он сам себя почистил такими маленькими лапками — для меня загадка, — удивляется курганец.

Утром, посовещавшись с друзьями, Илья положил зверька в корзину и увез на природу в лес, за 100 км от города. Прощание со зверьком Илья запечатлел на видео.

Корреспондент 45.ру обратился за комментарием к Александру Копину — ветеринару из клиники «Ветдоктор 45». Как рассказал врач, спасая ежа, первым делом нужно подумать о своем здоровье.

— Ежа нельзя брать голыми руками. Эти животные — переносчики бешенства, а в Зауралье сейчас по этому заболеванию не всё спокойно, в селе Глядянское даже введен карантин. Бешенством можно заразиться через укус, или если на вас попадет слюна зверька, — говорит Александр Копин.

Если вы хотите помочь животному, можно налить ему молока, а вот уносить его от места обитания не стоит.

— Если животное оторвать от привычной среды обитания, оно может погибнуть. А если это ежиха, у которой есть приплод, то жертв может быть еще больше. Ежи борются с грызунами, так что городу от такого борца с вредителями будет польза, — считает врач.