Клычков продолжает «падать» в «Национальном рейтинге губернаторов»

Врио губернатора Орловской области вошёл в третью группу глав регионов в рамках проекта «Национальный рейтинг», подготовленного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

По итогам марта-апреля 2018 года Клычков опустился на три пункта, с 65 позиции (по итогам 2017 года) на 68 место в низшей группе рейтинга.

Журналист, главный редактор газеты «Орловская среда» Татьяны Филёва, выступившая в качестве эксперта, считает, что сейчас деятельность врио направлена на формирование собственного имиджа, а не на решение конкретных проблем, которых в регионе масса. По мнению Филёвой, частые поездки по районам по сути — это по сути предвыборные встречи с населением, но практических итогов от таких поездок за семь месяцев пребывания Андрея Клычкова в статусе врио нет.

— При этом ключевые проблемы региона, прежде всего экономические, остаются нерешенными, и похоже, Клычков до сих пор не знает как с ними справляться: область продолжает брать кредиты, не решены проблемы долгов по зарплате, обманутых дольщиков, обеспечения школьников бесплатными учебниками, падают объемы строительства и т.д. При этом Андрей Клычков активно пытается вмешиваться в деятельность муниципальных властей, прежде всего в г. Орле : выступает с инициативой реконструкции городского парка, дает оценки руководству муниципальных предприятий, фактически поддерживает строительство в черте города завода ПВХ-покрытий, против которого активно выступают жители Орла. Примечательно, что реальной помощи муниципалитету областная власть при этом не оказывает, — приводит мнение эксперта издание.

Журналист и учредитель ИА «Орловские ведомости» Борис Шариков в своем комментарии отметил, что явных ошибок Клычков не делает. Громкие скандалы Орловскую область не сотрясают, но его постоянно критикуют активисты регионального общественного движения «Граждане Орла», недовольные поддержкой инвестпроекта по строительству ПВХ-завода и проектом банного моста через Оку.

Напомним, результаты Национального рейтинга, подготовленного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Клычков теряет позиции в Национальном рейтинге губернаторов