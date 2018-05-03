Чиновничьи мечты. Какие планы строит орловский губернатор

Врио губернатора региона Андрей Клычков выступил перед областными парламентариями. Предполагалось, что глава области отчитается о том, что же удалось сделать за то время, что он руководит Орловщиной . Однако пришлось довольствоваться далеко идущими планами, а не реальными делами.

Что удалось?

Речь должна была идти о результатах деятельности регионального правительства в 2017 году. Анонсировалось, что говорить будут о том, что уже было сделано для социально-экономического развития области. Тем не менее, как многие и предполагали, врио губернатора Андрей Клычков отчитываться не стал. Зато много говорил о перспективах. Правда, пока крайне далёких и туманных.

Клычков назвал своё выступление не иначе, как отправной точкой для определения конкретных задач развития области.

В то время, пока врио всё ещё привыкает к Орловскому краю, мы тезисно расскажем нашим читателям, какие же перспективы он узрел в регионе, который ему так неожиданно пришлось возглавить в октябре прошлого года.

Чего ждать будем?

Управленец наметил десять задач, которые, по планам, могут быть реализованы на Орловщине.

В первую очередь, вновь заговорили об инвестициях. Опираться собираются на уже активно работающие производства. Шла речь и о благоустройстве дворовых территорий и общественных пространств во всех населённых пунктах области. Заговорил врио и о большой проблеме региона — дорогах.

«Первое, с чего начнем, — это качество работ, использование эффективных технологий ремонта и современных материалов. Возьмём несколько дорог и на их примере зададим стандарт выполнения работ, который станет повсеместным», — цитирует Клычкова пресс-служба облправительства.

Но если в этих речах ничего кардинально нового не было, то, что касается строительства жилых домов на территории региона, врио проявил новаторский подход. Предполагается, что для переселения людей из ветхого и аварийного жилья будет внедрён механизм конкурсного отбора компаний-застройщиков, по критерию передаваемого объёма новых квартир.

А вот планы по развитию инфраструктуры заслуживают отдельных пояснений. К примеру, реконструкция Красного моста не сможет начаться до тех пор, пока не приведут в порядок мост-дублёр Дружба. Для приличного вида «запасного варианта» нужно более 280 млн рублей. Однако пока на эти цели выделено лишь 100 млн рублей. Где и, главное, когда будут брать оставшуюся сумму — вопрос открытый.

Согласно другим идеям, обещается ремонт образовательных учреждений в районах области; придумать, как улучшить демографическую ситуацию в регионе; навести порядок в работе управляющих компаний и избавить горожан от бумажной волокиты в сфере бизнеса и здравоохранения.

Что касается удручающего состояния региональной казны, то Андрей Клычков обещает придумать, как привлечь в область дополнительные деньги. По программе «Народный бюджет» жители будут сами выбирать приоритетные объекты, которые требуют бюджетного финансирования или спонсорских средств. Пока, по словам врио, орловцы уже подали свои заявки на 12 млн рублей.

Некоторых народных избранников выступление Андрея Клычкова не устроило.

К примеру, депутат облсовета Денис Филипченков удивился, что речь врио мало чем напоминает заявленный отчёт о работе, потому что в ней прозвучали планы на будущее, но никак не итоги деятельности.

«Проблема не только в том, что денег мало, а ещё и в том, что существующие средства осваиваются неэффективно, присутствуют факты прямого воровства», — заявил Филипченков.

В заключение своей речи парламентарий добавил, что сегодняшняя деятельность правительства — это движение вниз, которое достойно лишь неудовлетворительной оценки.