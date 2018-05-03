Бывшего руководителя Росприроднадзора Сергея Воробьёва оштрафовали на 5 тысяч рублей

После проверки курганской межрайонной природоохранной прокуратуры бывшего руководителя Управления Росприроднадзора по Курганской области Сергея Воробьёва (сейчас это Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу) привлекли к административной ответственности. После обращения гендиректора компании «Сток» начальник государственного органа не оценил доводы о бездействии МУП «Шуховский полигон ТБО» и «Варгашинский полигон» по фактам сбора отходов в отсутствие надлежащей сортировки с изъятием полезных компонентов, сообщает пресс-служба прокуратуры области. Проверок муниципальных полигонов после обращения также не проводили.

— Государственный орган рассмотрел обращение генерального директора ООО «Сток» о нарушении требований федерального закона. По данному факту природоохранной прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения мировому судье, — добавили в ведомстве.