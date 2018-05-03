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Бывшего руководителя Росприроднадзора Сергея Воробьёва оштрафовали на 5 тысяч рублей
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Бывшего руководителя Росприроднадзора Сергея Воробьёва оштрафовали на 5 тысяч рублей 

45.ru 52 минуты назад
Фото: 45.ru
После проверки курганской межрайонной природоохранной прокуратуры бывшего руководителя Управления Росприроднадзора по Курганской области Сергея Воробьёва (сейчас это Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу) привлекли к административной ответственности. После обращения гендиректора компании «Сток» начальник государственного органа не оценил доводы о бездействии МУП «Шуховский полигон ТБО» и «Варгашинский полигон» по фактам сбора отходов в отсутствие надлежащей сортировки с изъятием полезных компонентов, сообщает пресс-служба прокуратуры области. Проверок муниципальных полигонов после обращения также не проводили.
— Государственный орган рассмотрел обращение генерального директора ООО «Сток» о нарушении требований федерального закона. По данному факту природоохранной прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения мировому судье, — добавили в ведомстве.
По результатам рассмотрения руководитель государственного органа, действия которого квалифицированы по ст. 5.59 Кодекса РФ об АП (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.
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