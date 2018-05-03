В Хабаровске закрывают ЦУМ и «Доберман»

Сегодня, 3 мая, прошло ровно сорок дней после трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». ИА « Хабаровский край сегодня» напоминает, что тот пожар унёс жизни 60 человек, 41 из которых — дети. Агентство ранее подробно писало о волне проверок, прокатившейся по стране после страшного инцидента.

Прокуратура Хабаровского края в конце апреля заявила о 30 исках о приостановке деятельности объектов с массовым пребыванием людей. В краевом центре за нарушения норм противопожарной безопасности уже закрыты «Большая медведица», «ЭВР», спортивные клубы «Наутилус» Южном микрорайоне и посёлке имени Горького, ТРЦ «Смайл-март», приостановлена работа третьего этажа «Южного парка», где расположены аттракционы. Сегодня суды продолжили удовлетворять требования надзорного ведомства.

— Сегодня суд Центрального района Хабаровска вынес определения в отношении ЦУМа , «Макси-молла» и ночного клуба «Доберман», — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова. — Деятельность всех этих объектов будет приостановлена до полного устранения нарушений.

Сегодня в прокуратуру Индустриального района Хабаровска обратился первый собственник закрытого решением суда ТРЦ и сообщил, что все замечания о нарушениях противопожарной безопасности устранены.

— Завтра, 4 мая, у нас состоится новая проверка противопожарного состояния в присутствии всех собственников помещений, — поделилась информацией заместитель директора ТРЦ «ЭВР» Юлия Боровикова . — Вы знаете, нам предписали устранить всё, что только можно. Например, были захламлены лестничные проходы. Нарушения были такие, что их можно устранить за день.

Однако, даже если повторная проверка противопожарной безопасности подтвердит отсутствие замечаний, это вовсе не означает немедленного возобновления работы полностью закрытого ТРЦ «ЭВР».

— В любом случае суд должен рассмотреть доводы о приостановке гражданского производства, — прокомментировала представитель краевой прокуратуры Валентина Глазова. — В отношении «ЭВРа» суд принял обеспечительные меры о приостановке работы до полного устранения нарушений. Соответственно доказательства о том, что все нарушения устранены, должны быть предъявлены в суде. Если суд это установит то, будет принято решение об открытии торгового центра.

В другом закрытом хабаровском ТРЦ «Большая медведица», как в этом лично убедился корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», ясности по возобновлению работы до сих пор не появилось. Все входы опечатаны, внутри — полумрак и тишина.

Сегодня арендаторы торговых площадей «Большой медведицы» собрались у технического входа с требованиями к администрации ТРЦ прояснить ситуацию. Предприниматели рассказали, что о внезапном закрытии комплекса в минувшее воскресенье они узнали от своих продавцов. Никакой информации руководство торгового центра по поводу перспектив устранения нарушений правил противопожарной безопасности им не предоставило.

Вскоре к собравшимся спустилась администратор ТРЦ «Большая медведица» Ирина Кирьянова. Однако никакой конкретики о том, когда будет открыт комплекс, она сообщить не смогла, пригласив теряющих доходы арендаторов прийти на следующий день.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее сообщало, что в большинстве закрытых торгово-развлекательных комплексов региона замечания пожарные инспекторы вынесли ещё в 2015 году. Однако они остались без внимания. В краевой прокуратуре ответственность за ситуацию теперь возлагают в том числе и на сотрудников регионального Госпожнадзора, которые не проследили за исполнением своих предписаний.