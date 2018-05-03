В Хабаровске временно закрывают ещё три объекта из-за нарушений 

В Хабаровске временно закрывают ещё три объекта, на территории которых обнаружены нарушения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как заявила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова, суд Центрального района вынес определения в отношении ЦУМа, «Макси-молла» и ночного клуба «Доберман».
Их деятельность приостановлена до полного устранения нарушений.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа потребовала закрыть семь торгово-развлекательных центров.