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Взрыв в Лондоне попал на видео
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Взрыв в Лондоне попал на видео 

Рамблер 54 минуты назад
Взрыв, произошедший в Лондоне 3 мая во время празднования еврейского празника Лаг ба-Омер, попал на видео.
Во время разжигания традиционного костра произошла детонация неизвестного предмета или вещества. Пострадали 30 человек. 10 из них были госпитализированы, остальным помощь оказали на месте.
СМИ называют две причины инцидента. The Daily Express утрвеждает, что причиной взрыва стал мобильный телефон, попавший в костер. Как отмечает газета со ссылкой на издание Yeshiva, ребе произнес перед костром речь о «вреде мобильных телефонов» и объявил, что сожжет один телефон.
По другой версии, взрыв произошел из-за топлива, которое использовалось для розжига.
Лаг ба-Омер празднуют, разводя после захода солнца костры в честь еврейского законоучителя Шимона бар Иохая.
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