Красавицы занюхивают нашатырь во время парада 

9 мая в Санкт-Петербурге пройдёт Парад Победы. В нём примут участие и девушки-курсантки МВД. По дворцовой площади они промаршируют в парадной форме и на каблуках. Во время репетиции девушки используют полевую форму, а парадную, более нарядную, берегут для праздника. Для участия в параде отобрали 120 курсанток модельной внешности, при этом приоритет отдали красавицам в погонах, имеющим отличные учебные и дисциплинарные показатели. Но даже эти красивые курсантки применяют особые хитрости, чтобы выглядеть более эффектно. Например, чтобы не потерять во время прохода туфлю, курсантки приматывают обувь к ноге клейкой лентой, этот трюк остаётся незамеченным, так как зрители смотрят главным образом на ровность «коробки». А чтобы не потерять сознание, девушки используют вату, смоченную нашатырём, которую держат под перчаткой.