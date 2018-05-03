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Нового главу Ижевска будут выбирать по конкурсу
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Нового главу Ижевска будут выбирать по конкурсу 

ТАСС 58 минут назад
ИЖЕВСК, 3 мая. /ТАСС/. Депутаты городской думы Ижевска проведут выборы мэра на конкурсной основе, сообщили в четверг ТАСС в информационно-аналитическом управлении горадминистрации.
"У нас сейчас глава выбирается из состава претендентов, которые подадут свои заявления в конкурсную комиссию, конкурсная комиссия формируется на 50% представителями региональных властей и 50% — из состава городских властей", — сказали в управлении.
Соответствующие изменения в городской устав приняли на сессии гордумы в феврале, но пока положение о работе конкурсной комиссии не принято, в том числе не утвержден персональный состав конкурсной комиссии и не прописаны временные рамки, которые отводятся на сам конкурс.
"Есть лишь изменения в уставе о том, что это будет конкурс и конкурсная комиссия из состава кандидатов [на пост главы города] будет выбирать минимум двух финалистов, так скажем, тех, кто набрал, по мнению конкурсной комиссии, наибольшее количество баллов. [Имена] этих двух кандидатов будут выносить на [рассмотрение] сессии, и депутаты будут выбирать одного", — сказали в управлении.
В управлении не исключили, что положение могут утвердить на внеочередной сессии, на которой депутаты города, согласно уставу, должны принять отставку главы Ижевска.
Мэр Юрий Тюрин в четверг написал заявление об отставке по собственному желанию. Исполнять обязанности главы Ижевска будет первый заместитель главы администрации города Сергей Задорожный.
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