Нового главу Ижевска будут выбирать по конкурсу

ИЖЕВСК , 3 мая. / ТАСС /. Депутаты городской думы Ижевска проведут выборы мэра на конкурсной основе, сообщили в четверг ТАСС в информационно-аналитическом управлении горадминистрации.

"У нас сейчас глава выбирается из состава претендентов, которые подадут свои заявления в конкурсную комиссию, конкурсная комиссия формируется на 50% представителями региональных властей и 50% — из состава городских властей", — сказали в управлении.

Соответствующие изменения в городской устав приняли на сессии гордумы в феврале, но пока положение о работе конкурсной комиссии не принято, в том числе не утвержден персональный состав конкурсной комиссии и не прописаны временные рамки, которые отводятся на сам конкурс.

"Есть лишь изменения в уставе о том, что это будет конкурс и конкурсная комиссия из состава кандидатов [на пост главы города] будет выбирать минимум двух финалистов, так скажем, тех, кто набрал, по мнению конкурсной комиссии, наибольшее количество баллов. [Имена] этих двух кандидатов будут выносить на [рассмотрение] сессии, и депутаты будут выбирать одного", — сказали в управлении.

В управлении не исключили, что положение могут утвердить на внеочередной сессии, на которой депутаты города, согласно уставу, должны принять отставку главы Ижевска.