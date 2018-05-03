Принятие невыгодных бизнесу налоговых законов могут ускорить

В мае Минфин Минэкономразвития и экспертный совет при правительстве должны подготовить поправки, которые ограничат 1 сентября срок принятия налоговых законов — если они вступают в силу со следующего года и ухудшают жизнь компаний. Такое поручение в марте дал премьер Дмитрий Медведев . По действующему Налоговому кодексу они должны быть опубликованы не позднее 30 ноября.

Однако уложиться в новый срок будет непросто, следует из законопроекта, который экспертный совет отправил в Минфин: придется принимать все поправки в весеннюю сессию Госдумы (до июля), пишут "Ведомости" . Сейчас же не выполняется даже требование Бюджетного кодекса представлять в правительство проекты налоговых поправок до 1 сентября — норма регулярно приостанавливается, пишут эксперты. И предлагают более щадящий для чиновников и депутатов срок — 1 октября. Тогда Госдума сможет принимать поправки в начале осенней сессии.

Это компромисс между позицией бизнеса, который настаивает на принятии законов в весеннюю сессию, и реальными возможностями законодателя, который часто корректирует налоговые нормы под нужды бюджета, указывает куратор налоговой группы экспертного совета Екатерина Коломенская. Если установить в поправках срок 1 сентября, то и эта норма может быть приостановлена, опасается она. Прежде успевали внести законы до 1 сентября, замечает федеральный чиновник.

Поправки повлияют на принятие негативных изменений по большинству налогов, говорит партнер Taxology Алексей Артюх, налоговый период обычно год, а значит, такие поправки должны вступать в силу с нового года. Срок, безусловно, надо сдвигать, утверждает управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин : «Налогоплательщики устали каждое 30 ноября получать сотни страниц изменений и в авральном режиме менять бизнес-процессы». Это положительный тренд, указывает руководитель практики налоговых споров «МЭФ-аудит PKF» Александр Овеснов. Но для планирования бизнесу необходимо знать будущие налоговые условия уже в феврале-марте, торопит власти человек, близкий к бюро РСПП. Увеличение срока адаптации с одного месяца до трех или четырех не решит проблему нестабильности налоговых условий — новое правило, внезапно появившееся даже 1 сентября, ставит крест на большинстве бизнес-стратегий, согласен партнер KPMG Михаил Орлов

Обычной практикой стало внесение в конце года изменений, которые «существенно влияют на сумму налогов к уплате», пишут правительственные эксперты. Такие поправки дорого обходились бизнесу. Например, регионы получили право решать, сохранять ли льготу по налогу на движимое имущество. При ставке 1,1% их бюджеты получат в 2018 г. дополнительно около 70 млрд руб., оценивал другой чиновник. А ограничение переноса убытков на будущие периоды увеличило в 2017 г. доходы регионов от налога на прибыль на 248 млрд руб., писали аналитики АКРА. Еще одна поправка — увеличение взносов индивидуальных предпринимателей на пенсионное страхование — в 2017 г. обошлась бизнесу в 20,9 млрд руб., подсчитывало Минэкономразвития.

При этом доля законов, принимаемых в последние два месяца года, сильно меняется от 21% в 2003 г. до 88% в 2007 г., в прошлом году — 53%, подсчитали эксперты Taxadvisor. Многие правки в Налоговый кодекс корректируют ранее принятые, указано в письме экспертного совета.