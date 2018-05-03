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Лицею №116 присвоят имя Героя Советского Союза Абдулхака Умеркина
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Лицею №116 присвоят имя Героя Советского Союза Абдулхака Умеркина 

АиФ Казань 26 минут назад
Фото: АиФ Казань
Лицей №116 Вахитовского района будет назван именем Героя Советского Союза Абдулхака Умеркина, соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов.
Школа №116, которая позже стала лицеем, была основана в 1954 году. В 2016 году образовательному учреждению присвоили имя востоковеда и педагога-теоретика Мирзы Махмутова. А спустя два года в Казани решили увековечить память Абдулхака Умеркина (1917 — 1982), присвоив его имя лицею. В нем Герой Советского Союза много лет преподавал физику и химию.
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