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Уничтожать бобров призывают жители Академгородка
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Уничтожать бобров призывают жители Академгородка 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Караул! Побережье парка „У моря Обского“ атаковали бобры. Паразиты облопали молодь и деревья постарше», — написал подписчик паблика, подкрепив свои слова фотографиями. На фото видны характерные повреждения у деревьев — надгрызенные и поваленные стволы, а также пеньки.
Увиденное вызвало шквал эмоций у читателей, которые в целом можно охарактеризовать так — «убей бобра, спаси дерево!» Некоторые комментаторы заявили, что этот вид их особенно ужасает, другие отметили, что бобры, как волки и медведи, конечно, являются природными обитателями экосистемы, однако ни с теми, ни с другими жить по соседству не хочется.
«Всему свое место. У зверя на необжитой человеком территории полно места. Кто хочет жить с бобрами, живите на болоте. Я хочу наслаждаться парком, а не пеньками», — заключил местный житель.
Один из читателей паблика напомнил, что бобров крайне трудно победить мирными методами. «Сейчас объедают рапсовые поля, позже будут объедать рожь и пшеницу, кукурузу. Ночные вылазки из ручьев», — продолжили истерику боброфобы.
Однако нашлись и те, кто встал на защиту трудолюбивых животных. «Чем бобры паразиты? Вам не стыдно? Это природные обитатели экосистемы, в отличии от вас. Бобры способствуют биоразнообразию, и вообще они прекрасны, их хатки — образец умной инженерии, семьи — пример крепких отношений, а детеныши — милашки», — написал защитник.
В конце марта встревоженный новосибирец пожаловался на бобров в аварийно-спасательную службу МАСС. Мужчина рассказал, что грызуны настроили плотин на реке Тула в Кировском районе и угрожают подтоплением частному сектору.
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