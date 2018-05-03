Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. На Ямале родился первый оленёнок

На Ямале первый в этом году олененок родился в ЗАО «Ныдинское».

Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в департаменте агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО. Там пошутили, что важенки сейчас находятся «на сохранении». Очень холодно, а у самок оленя есть природный дар: терпеть до наступления более благоприятных природных обстоятельств. Отельные пастбища ещё в снегу, и даже не все стада успели до них дойти. Например, Салехардагро ещё предстоит перейти через Обь

Первые оленята на Ямале обычно появляются после двадцатых чисел апреля, а со второй половины мая начинается массовый отёл, длящийся до начала июня. Но в этом году природа припозднилась. И сейчас, как никогда, в оленеводческих хозяйствах и в профильном департаменте не спешат с хорошими новостями, боятся сглазить. Окончательный результат зависит еще от того, какими будут весна и лето. Нельзя исключать природные катаклизмы, которые могут создать проблемы молодняку этого года.