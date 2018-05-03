Ещё
Приглашаем жителей Крюково на празднование Дня Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: 103 года строгого режима
Пока вы спали: 103 года строгого режима

Приглашаем жителей Крюково на празднование Дня Победы 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Приближается торжественная дата — 73-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Администрация Зеленограда приглашает жителей округа принять участие в городских мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы.
Центральная площадь, на которой пройдут основные представления и концерты, уже украшается к празднику. Концепты оформления можно посмотреть здесь.
4 мая в 14.00 на Панфиловском проспекте состоится памятная акция «Рубеж Славы».
9 мая в 17.00 на Центральной площади состоится торжественный митинг-концерт «О подвигах, о доблести, о Славе».
Здесь же в 17.30 пройдет праздничная концертная программа «С праздником Победы, ветераны!».
Салют в Парке Победы начнется в 22.00.
Желающие поделиться историей своей семьи во время Великой Отечественной смогут сделать это в специальной мини-студии на Центральной площади. Подробнее по ссылке.
Источник: Официальный сайт Префектуры ЗелАО
Управа района Крюково: последние новости
В Крюково прошло заседание Координационного совета управы и муниципального округа Крюково Азбука правил дорожного движения ГБУ "Фаворит" совместно с молодёжью «Средневекового города», Молодежной палатой района Крюково и Молодой гвардией Единой России посетили обелиск на улице Cадовой в поселке Малино
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину513
В центре Москвы произошла драка со стрельбой46
Еще один мессенджер заблокируют в России59
В Лондоне в толпе прогремел взрыв119
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка17
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение