Приглашаем жителей Крюково на празднование Дня Победы

Приближается торжественная дата — 73-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Администрация Зеленограда приглашает жителей округа принять участие в городских мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы.

Центральная площадь, на которой пройдут основные представления и концерты, уже украшается к празднику. Концепты оформления можно посмотреть здесь.

4 мая в 14.00 на Панфиловском проспекте состоится памятная акция «Рубеж Славы».

9 мая в 17.00 на Центральной площади состоится торжественный митинг-концерт «О подвигах, о доблести, о Славе».

Здесь же в 17.30 пройдет праздничная концертная программа «С праздником Победы, ветераны!».

Салют в Парке Победы начнется в 22.00.

Желающие поделиться историей своей семьи во время Великой Отечественной смогут сделать это в специальной мини-студии на Центральной площади. Подробнее по ссылке.

Источник: Официальный сайт Префектуры ЗелАО