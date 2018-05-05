В Ростове-на-Дону прошла ночная тренировка парада Победы

Впервые в Ростове-на-Дону возглавили механизированную колонну легендарный танк Т-34 и БМ-13 «Катюша».

На Театральной площади города Ростова-на-Дону состоялась генеральная тренировка парада Победы.

Открывали парад девочки — барабанщицы из Белокалитвинского кадетского корпуса.

Всего 9 мая в Ростове-на-Дону торжественным маршем прошли более 2,6 тыс. военнослужащих ЮВО.

Впервые в Ростове-на-Дону возглавили механизированную колонну легендарный танк Т-34 и БМ-13 «Катюша».

Далее проследовали около 70 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», реактивные системы залпового огня «Град-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и другая техника.

Новороссийске, Севастополе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске. В ЮВО на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 9 мая состоится 10 военных парадов, которые пройдут в городах-героях Волгограде Керчи , а также Ростове-на-Дону, Владикавказе

4 мая в войсках ЮВО отмечается 100-летие образования военного округа. В рамках праздничных мероприятий состоится открытие памятников воинам разных эпох, торжественное собрание и праздничный концерт с участием звезд Российской эстрады, Ансамбля песни и пляски имени А. Александрова, творческих коллективов военного округа.

5 мая в Ростове-на Дону состоится военный парад, а также демонстрационный показ кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, пролет боевой авиации 4 армии ВВС и ПВО ЮВО.