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В Ростове-на-Дону прошла ночная тренировка парада Победы
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В Ростове-на-Дону прошла ночная тренировка парада Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Впервые в Ростове-на-Дону возглавили механизированную колонну легендарный танк Т-34 и БМ-13 «Катюша».
На Театральной площади города Ростова-на-Дону состоялась генеральная тренировка парада Победы.
Открывали парад девочки — барабанщицы из Белокалитвинского кадетского корпуса.
Всего 9 мая в Ростове-на-Дону торжественным маршем прошли более 2,6 тыс. военнослужащих ЮВО.
Впервые в Ростове-на-Дону возглавили механизированную колонну легендарный танк Т-34 и БМ-13 «Катюша».
Далее проследовали около 70 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», реактивные системы залпового огня «Град-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и другая техника.
В ЮВО на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 9 мая состоится 10 военных парадов, которые пройдут в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.
4 мая в войсках ЮВО отмечается 100-летие образования военного округа. В рамках праздничных мероприятий состоится открытие памятников воинам разных эпох, торжественное собрание и праздничный концерт с участием звезд Российской эстрады, Ансамбля песни и пляски имени А. Александрова, творческих коллективов военного округа.
5 мая в Ростове-на Дону состоится военный парад, а также демонстрационный показ кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, пролет боевой авиации 4 армии ВВС и ПВО ЮВО.
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