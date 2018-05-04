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Подразделения 58-й армии ЮВО провели первую репетицию военного парада во Владикавказе
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Подразделения 58-й армии ЮВО провели первую репетицию военного парада во Владикавказе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Парадные расчеты и механизированные колонны прошли по площади «Свободы», являющейся центральным местом столицы Северной Осетии-Алании.
Более 1000 военнослужащих и 40 единиц боевой техники 58-й общевойсковой армии ЮВО приняли участие в генеральной репетиции военного парада, посвященного Дню Победы.
Парадные расчеты и механизированные колонны прошли по площади «Свободы», являющейся центральным местом Владикавказа, –— столицы Северной Осетии-Алании.
В парадном строю были представлены современные образцы вооружения, такие как бронетранспортеры БТР-82А с расчетом переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо» и «Смерч», возимые минометы «Сани», буксируемая гаубица «Мста-Б», ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ, комплекс связи Р-43АМ и многоцелевой автомобиль повышенной проходимости «Тигр».
Следующие репетиции запланированы на 5 и 7 мая.
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