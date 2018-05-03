Автобусные предприятия в Кировской области оказались на грани закрытия

По словам министра транспорта региона Михаила Поршнева, даже главное муниципальное транспортное предприятие области — «КировПассажирАвтотранс», которое работает на 65 маршрутах, находится в критическом финансовом состоянии. В прошлом году его убыток от пассажирских перевозок составил более 50 миллионов рублей, а только за первый квартал этого года — свыше 40 миллионов. Кредиторская задолженность тоже составляет почти 40 миллионов. Похожая ситуация на автотранспортных предприятиях во многих районах, а в четырех территориях муниципальные АТП находятся уже в стадии ликвидации. Санчурский район вообще остался без автобусного сообщения, и пока решения проблемы, по словам Михаила Поршнева, не найдено.

Одна из причин — снижение финансовой поддержки муниципальных перевозчиков из областного бюджета, большая часть выделяемых денег — компенсации за перевозку льготников. В прошлом году на это направили почти 100 миллионов рублей, в нынешнем — менее 80 миллионов, а нужно более 120. Хотя стоимость бензина растет ежегодно, не считая других расходов. В сопоставимых с Кировской областью соседних регионах господдержка перевозчиков намного выше. В Удмуртии на этот год выделили более 150 миллионов, в Республике Коми — почти 200.

Но по мнению министра финансов Кировской области Ларисы Маковеевой, оснований для увеличения сумм на поддержку автоперевозчиков нет, поскольку это не бюджетные учреждения.

Людям стало дешевле объединяться и ездить на такси, нежели на автобусе

— Перевозки осуществляются на основании тарифов, которые предприятия защищают в региональной службе по тарифам, и они экономически обоснованы. Почему бюджет должен компенсировать расходы? — недоумевает она.

Однако перевозчики постоянно говорят о том, что стоимость проезда экономически невыгодна. Сейчас пассажиры платят 3,51 рубля за километр. А по оценкам начальника «КировПассажирАвтотранса» Дениса Пырлога, чтобы перевозки стали рентабельными, тариф должен составлять 5,03 рубля.

Но даже если служба по тарифам пойдет на повышение, эффект может быть прямо противоположным. Например, в Вятскополянском районе в прошлом году не повышали стоимость проезда, поскольку это сказалось бы на пассажиропотоке и легальные предприятия стали бы неконкурентоспособны. Чтобы сохранить АТП, пассажиров нужно «вернуть в автобусы».

— Надо выработать такой механизм поддержки, — считает глава Вятскополянского района Игорь Трифонов , — чтобы пенсионеры получали льготы на проезд вне зависимости от дохода. Или найти другой механизм, который позволил бы предприятиям снижать стоимость проезда для всех категорий граждан.

Как выяснилось в ходе обсуждения, суммы, выделяемые АТП на льготников, упали после того, как льготы стали предоставляться адресно.

— По словам руководителей муниципальных предприятий, когда мы в 2016 году убрали льготы на проезд для большого количества граждан, резко упал пассажиропоток, — говорит заместитель председателя заксобрания Владимир Костин . — Без льгот люди оказались не способны оплачивать проезд.

Вторая часть проблемы — конкуренция со стороны нелегальных перевозчиков. Сегодня возникла парадоксальная ситуация, когда поездка нескольких человек на такси стала дешевле, чем на автобусе. И те, кто раньше ездил по льготе на муниципальном транспорте, пересели на частников. А автобусы, по словам участников обсуждения, «возят воздух». При этом АТП вынуждено содержать автопарк, платить налоги и штрафы. Например, один только «КировПассажирАвтотранс» платит налогов больше, чем вся субсидия на льготников для всех автоперевозчиков. Частники от таких расходов практически избавлены, и конкуренция получается абсолютно неравная.

С нелегалами все-таки пытаются бороться. Так, в прошлом году в результате совместных мероприятий регионального минтранса УГИБДД в отношении них было возбуждено 51 административное дело на сумму более 200 тысяч рублей. Но учитывая, что частников тысячи, это капля в море. Как говорят депутаты, «конкретный транспорт есть, в районе всех их знают, по дорогам они ездят, а поймать никто не может». Хотя в некоторых «ГАЗелях» даже ездить страшно — в таком они убогом состоянии. Но при этом именно нелегалы закрывают потребность жителей районов во внутриобластных перевозках.

— Те усилия, которые мы тратим на борьбу с ними, надо направить на легализацию перевозчиков, — считает председатель комитета Законодательного собрания по бюджету Владимир Бакин . — Нужно сделать так, чтобы человек оказывал услугу законно.

На комитете был озвучен ряд предложений, как выйти из создавшейся ситуации. Например, муниципалитеты могут создать межрайонные автотранспортные предприятия, обслуживающие маршруты в смежных территориях, что сократит затраты. Разработать механизм софинансирования перевозчиков, которые работают на социально значимых маршрутах. А легальным перевозчикам предоставить льготу по транспортному налогу.

Комментарий

Роман Титов , заместитель председателя законодательного собрания Кировской области: