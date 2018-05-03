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Власти Германии отправили спецназ в лагерь для беженцев
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Власти Германии отправили спецназ в лагерь для беженцев 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Спецподразделение немецкой полиции в четверг провело масштабную операцию в общежитии для беженцев, где ранее произошла массовая стычка со стражами правопорядка.
В лагере для беженцев города Эльванген полицейские искали приезжего из Того, которого не получилось выслать из Германии из-за сопротивления его товарищей, сообщает Deutsche Welle. В ходе спецоперации удалось задержать тоголезца. Теперь его и еще 17 человек переведут в другие общежития для беженцев.
«Мы не допустим появления зон, свободных от соблюдения закона, наподобие той, которая возникла здесь», — заявил замначальника управления полиции Эльвангена Бернхард Вебер.
Спецслужбы также обнаружили в лагере пять человек, подозреваемых в кражах или преступлениях, связанных с наркотиками. В отношении 27 человек решается вопрос о возбуждении дела за сопротивление полиции.
Напомним, во вторник в Эльвангене четверо сотрудников полиции пытались выдворить соискателя убежища из Того в Италию, однако от 150 до 200 африканцев, размещенных в этом же общежитии для беженцев, оказали массивное сопротивление. В лагере беженцев в Эльвангене живут около 500 человек, в основном из Нигерии, Гвинеи и Камеруна.
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