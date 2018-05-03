Глава МВД Германии хочет ужесточить правила высылки мигрантов, пишут СМИ

"Мы должны ужесточить меры в отношении людей, которые не получили права на проживание в ФРГ, чтобы они возвращались к себе на родину", — заявил Зеехофер в интервью газете Passauer Neue Presse.

По его словам, лица, которые подлежат высылке, не должны больше получать денежные средства от государства, вместо этого им должна быть предоставлена только нематериальная социальная помощь.

Кроме того, Зеехофер объявил, что он совместно с министром экономического сотрудничества и развития ФРГ Гердом Мюллером разрабатывает программу помощи беженцам для их возвращения на родину.

"Обеспечение безопасности в государстве возможно только в том случае, если миграционные потоки контролируются и ограничиваются", — добавил министр.

В 2015 году в Германию, по оценкам МВД , въехали около 900 тысяч беженцев и мигрантов, что спровоцировало рост правых настроений в стране. Лидеры германского консервативного альянса ХДС/ХСС, Ангела Меркель и Хорст Зеехофер, объявили на совместном брифинге в начале октября о достижении договоренностей об ограничении притока мигрантов на уровне в 200 тысяч человек в год.