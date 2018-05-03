Ещё
Глава МВД Германии хочет ужесточить правила высылки мигрантов, пишут СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МВД Германии хочет ужесточить правила высылки мигрантов, пишут СМИ 

РИА Новости 48 минут назад
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер намерен в конце мая или начале июня предложить комплексный план по ужесточению мер, регулирующих репатриацию мигрантов, которые не получили права на проживание в ФРГ.
"Мы должны ужесточить меры в отношении людей, которые не получили права на проживание в ФРГ, чтобы они возвращались к себе на родину", — заявил Зеехофер в интервью газете Passauer Neue Presse.
По его словам, лица, которые подлежат высылке, не должны больше получать денежные средства от государства, вместо этого им должна быть предоставлена только нематериальная социальная помощь.
Кроме того, Зеехофер объявил, что он совместно с министром экономического сотрудничества и развития ФРГ Гердом Мюллером разрабатывает программу помощи беженцам для их возвращения на родину.
"Обеспечение безопасности в государстве возможно только в том случае, если миграционные потоки контролируются и ограничиваются", — добавил министр.
В 2015 году в Германию, по оценкам МВД, въехали около 900 тысяч беженцев и мигрантов, что спровоцировало рост правых настроений в стране. Лидеры германского консервативного альянса ХДС/ХСС, Ангела Меркель и Хорст Зеехофер, объявили на совместном брифинге в начале октября о достижении договоренностей об ограничении притока мигрантов на уровне в 200 тысяч человек в год.
Миграционная политика считается одной из спорных тем на переговорах о формировании нового немецкого правительства по итогам выборов в бундестаг 24 сентября. Ее участники из ХДС/ХСС и Свободной демократической партии (СвДП) выступают за ограничение въезда для новых беженцев, однако их коллеги из партии «Зеленые» настаивают на праве воссоединения семей для лиц, которым уже предоставлено убежище.
РИА Новости: последние новости
Ядерное шоу: США учтут разведданные Израиля при принятии решения по Ирану СМИ сообщили о сближении российского Су-27 с самолетом ВМС США над Балтикой ЦИК согласовал разукрупнение избирательных участков в девяти регионах
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии159
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе331
В России может появиться новый налог70
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы104
Россияне побили рекорд бегства в США393
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение