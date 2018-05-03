Оренбургским перевозчикам должны около 50 млн рублей 

Прокуратура Оренбурга накануне предоставила информацию о проведенной проверке по задолженности перед предпринимателями-перевозчиками.
Установлено, что с предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки по городским маршрутам, муниципальное предприятие «Оренбургские пассажирские перевозки» заключило контракты. По 30-ти из них перед образовалась задолженность перед предпринимателями приблизительно в 50 млн рублей.
Ранее прокурор Оренбурга вносил представление в адрес директора предприятия-должника, которого привлекли к административной ответственности. Однако нарушения предприятие так и не устранило.
В Прокуратуре Оренбургской области уточняют, что по итогам новой проверки директору предприятия-заказчика внесено представление. На данный момент долг сокращен на 5 млн рублей. По требованию прокуратуры утвержден график погашения оставшейся суммы долга.